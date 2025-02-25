Во вторник, 25 февраля, как сообщил руководитель ОВА, российские оккупационные войска нанесли минимум восемь авиаударов по Гуляйполю Запорожской области, пишет издание «НБН».
По его словам, одна из вражеских бомб упала в поле и не взорвалась, остальные попали в дома прифронтового города, в результате удара вспыхнул пожар.
Федоров заявил, что воздушная атака захватчиков, к счастью, обошлась без пострадавших. В результате российского обстрела разрушены дома и нежилые помещения.
Чиновник уточнил, что авиационную бомбу, которую нашли неразорванной в поле, обезвредят специалисты Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
Также начальник ОВА показал кадры последствий обстрела Гуляйполя.
Как сообщалось, в ночь на 23 февраля ВС РФ осуществили массированную атаку на Украину. Глава государства Владимир Зеленский показал последствия удара оккупантов.
Добавить комментарий