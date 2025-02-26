Как информирует «НБН» со ссылкой на материал YouTube-канала ГУР Минобороны Украины, от руководителя данного ведомства Кирилла Буданова прозвучало заявление — российская верхушка не остановится на своей ключевой цели, то есть захвате Украины.

Исходя из слов Буданова, Кремль осознает — для существования так называемой «обновленной российской империи», нужны три государства, — сама РФ, Беларусь и Украина, но оперативно достичь такой глобальной цели исключительно военным путем нереально.

Руководитель ГУР МОУ добавил — России сейчас кое-что удается для реализации вышеописанного сценария, поскольку «освободители» понемногу, но движутся вперед [на передовой в Украине], хотя этого и недостаточно для быстрого выполнения указанной задачи, и, — «поэтому им нужна пауза» [которую, похоже, предоставит прекращение огня].

В частности, речь идет о восполнении сил путинских войск и осуществлении «работы над ошибками», в том числе, политическими. Кроме того, Москва может попытаться дестабилизировать ситуацию внутри Украины, чтобы раскрыть «новое окно возможностей» для выполнения «стратегической цели».

Ранее мы писали о том, что Трамп заявлял — формат миротворческой миссии в Украине должен «удовлетворить каждого».