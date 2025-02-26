Глава Министерства энергетики в эфире национального телемарафона рассказал, что оккупационная армия Путина бьет по украинской энергосистеме каждый день и каждую ночь.

По его словам, враг обстреливает гидро- и тепловую генерации, а также подстанции по передаче электроэнергии и электросетей, пишет издание «НБН».

Министр напомнил, что в прошлом году 12 декабря ВС РФ осуществили самую масштабную атаку за всю историю обстрелов энергетической системы, применив одновременно около 300 ракет и БПЛА. В 2022 году, к сравнению, массированный удар оккупантов по энергетике насчитывал в среднем более 100-150 воздушных целей.

Галущенко сообщил, что с начала полномасштабного вторжения из-за российской оккупации наша страна потеряла около 18 ГВт генерации. В прошлом году в результате вражеских атак было потеряно или повреждено 10 ГВт электрогенерации.

Глава Минэнерго обратил внимание на то, что захватчики нарастили обстрелы энергообъектов. Кроме того, такие атаки стали более сложными – войска РФ стали использовать большее количество оружия, в частности более современного.

Напомним, в прошлом месяце министр ответил, будут ли в Украине повышать тарифы на электроэнергию.