Благодаря существенному потеплению в нескольких регионах, уровень потребления электроэнергии в стране постепенно снижается. По данным НЭК «Укрэнерго», в среду, 26 февраля по состоянию на 9:30 его уровень был на 1,3% ниже, чем в это же время во вторник.

Необходимости во введении ограничений для бытовых или промышленных потребителей нет, пишет издание «НБН».

В то же время сохраняется необходимость в экономном потреблении света в связи с проведением аварийно-восстановительных работ на объектах энергетики, пострадавших от российских обстрелов.

В компании призывают украинцев ограничить использование мощных бытовых приборов, в частности не включать несколько одновременно в пиковые часы.

Фото – t.me/Ukrenergo

Графики отключений света и актуальные сообщения о состоянии энергосистемы для потребителей в столице публикуют на сайте ДТЭК Киевские электросети. Также киевляне могут получать уведомления в приложении «Киев Цифровой».

Необходимую информацию для потребителей на Киевщине энергетики размещают на сайте ДТЭК Киевские региональные электросети.

Как сообщалось, глава Минэнерго Герман Галущенко заявил, что враг ежедневно наносит удары по украинской энергетике.