Результаты опроса, проведенного с 3 по 9 февраля социологической компанией SOCIS, показали, к какому сценарию развития ситуации в связи с войной украинцы больше склоняются, пишет издание «НБН» со ссылкой на NV.

58,3% респондентов считают, что ради окончания войны нужно искать компромиссное решение с привлечением лидеров других государств. 17,6% участников исследования склоняются к остановке боевых действий и временному «замораживанию» конфликта по современной линии столкновения.

10,7% опрошенных видят развитие событий в связи с войной как продолжение боев до восстановления государственных границ 1991 года, 8% украинцев – до восстановления границ по состоянию на 23 февраля 2022 года.

0,8% граждан Украины склоняются к другим сценариям, 4,7% респондентов отказались отвечать на вопрос социологов либо не смогли определиться с ответом.

Напомним, соцопрос КМИС показал, сколько украинцев одобряют деятельность Владимира Зеленского в качестве руководителя страны и считают его патриотом.