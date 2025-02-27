Генерал в интервью агентству «Укринформ» рассказал, что после кадровых перестановок ситуация в Кремле кардинально не изменилась, однако влияние экс-главы МО РФ Сергея Шойгу на диктатора сильно ослабло, пишет издание «НБН».

По его словам, роль бывшего министра обороны сильно упала, при этом роль помощника Путина Николая Патрушева существенно не изменилась. Буданов считает, что это «интересный момент».

Военачальник объяснил, что должность секретаря Совета безопасности России, которую сейчас занимает Шойгу, является ключевой. Однако реальное влияние чиновника ограничили, он даже не может назначать своих заместителей.

Начальник ГУР МОУ, говоря о новом руководителе оборонного ведомства РФ Андрее Белоусове, рассказал, что в Кремле его воспринимают технократически, как бюрократа, который занимается организационными вопросами.

Также в интервью главный разведчик Украины ответил, сколько денег ежедневно тратит государство-террорист на войну против нашей страны.