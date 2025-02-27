В четверг, 27 февраля, по новому церковному календарю день ангела у Михаила, Степана, Якова, Петра и Макара. Мальчику, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен, «НБН» раскрывает значение некоторых:

Михаил (с древнееврейского «кто как Бог?», «кто подобен Богу?») – практичный, терпеливый, уравновешенный человек, который слишком углубляется в свои переживания. Для этого мужчины не характерны быстрые решения и авантюры, он предпочитает планомерно идти к своей цели. Для Михаила важно иметь стабильное финансовое положение и построить успешную карьеру.

В браке обладатель этого имени очень сложный человек, он будет пытаться постоянно управлять своей женой, указывать на ее недостатки. При этом Михаил станет верным партнером, будет дорожить своей семьей, защищать ее и обеспечивать.

Степан (с древнегреческого «венец», «корона») – порядочный, коммуникабельный, трудолюбивый, жизнерадостный человек, который никогда никого не обидит. Этот мужчина умеет налаживать отношения с нужными людьми, что помогает ему достигать больших успехов в бизнесе.

Обладателю этого имени нравятся красивые и сексуальные женщины, однако для семейных отношений ему подойдет нежная, спокойная девушка с богатым внутренним миром. Степан будет обеспечивать жену и детей, помогать возлюбленной в быту.

Чтобы не отвернуть от себя счастье и благополучие, наши предки в этот день соблюдали ряд запретов: нельзя отказывать в помощи нуждающимся, отказывать в гостеприимстве тем, кто пришел в дом, рассказывать чужие тайны, ссориться с близкими, оскорблять кого-то.

Также сегодня не рекомендуется отправляться в дальнее путешествие – иначе в пути может случиться беда.

Ранее мы рассказывали о значении и характере имен Анна и Петр.