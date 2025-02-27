Офицер командования ВС ВСУ в интервью изданию «РБК-Украина» рассказал, что в начале полномасштабной войны российские обстрелы нашей страны были достаточно шаблонными, информирует «НБН».

По его словам, на первых этапах вторжения захватчики не особо учились на своих ошибках, однако они адаптировались и в последнее время очень быстро учатся.

Как уточнил Смажный, оккупанты в ходе атак начали менять маршруты и высоту полета всех средств воздушного нападения, в том числе иранских и северокорейских. В частности, россияне изменили тактику применения баллистики.

Полковник добавил, что враг постоянно усовершенствует тактику обстрелов, синхронизирует удары, чему нужно противодействовать.

Ранее западные журналисты заявили, что Силы обороны Украины нашли эффективное противодействие российским корректируемым авиационным бомбам. Защитники начали уничтожать одно из главных преимуществ РФ на фронте.