Синоптик Укргидрометцентра в эфире национального телемарафона прокомментировала информацию о приближении «грязного облака» к стране, которая распространяется в социальных сетях, пишет издание «НБН».

В Telegram-каналах, ссылаясь на модельные расчеты сайта Ventusky, пишут, что явление следует ожидать в начале весны – тогда качество воздуха в Украине существенно ухудшится. «Грязное облако» якобы 1 марта накроет западные и восточные области, а 3 и 4 марта распространится на центральные и южные регионы.

Птуха не подтвердила соответствующую информацию, уточнив, что в принципе не существует понятия «грязное облако». Эксперт призвала украинцев не доверять данным из непроверенных источников, отметив, что Укргидрометцентр о любых загрязнениях и опасностях предупреждает граждан заранее.

Как сообщалось, спикер ГПСУ Андрей Демченко рассказал, есть ли масштабное накопление вражеских сил на северной границе Украины.