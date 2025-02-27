Представитель ГПСУ в эфире «Мы – Украина» заявил, что по всей протяженности северной границы Украины масштабное наращивание сил ВС РФ не фиксируется, пишет издание «НБН».

По его словам, в то же время российские захватчики концертируют значительное количество войск на Сумском направлении, поскольку идут активные боевые действия в Курской области, и в районах села Липцы и Волчанска на Харьковщине.

Демченко отметил, что глобального наращивания сил страны-агрессора вблизи границ Сумщины, Черниговщины и Харьковщины нет. В зонах боевых действий оккупанты продолжают наращивать штурмы, однако Силы обороны Украины сдерживают врага, отбивают его атаки, нанося потери армии Путина в личном составе и технике.

Также защитникам нужно быть внимательными в приграничье не только в районах боев, поскольку российские диверсионно-разведывательные группы не оставляют попыток проникнуть на территорию нашей страны.

Напомним, в ОСГВ «Хортица» сообщили о ситуации на Краматорском, Торецком и Покровском направлениях.