Американское издание Forbes пишет, что год назад ВС РФ ежедневно сбрасывали сотню корректируемых авиационных бомб вдоль 1300-километровой линии фронта. КАБы, ФАБы с УМПК были «чудо-оружием» армии Путина и у ВСУ тогда практически не было средств противодействия ему, информирует «НБН».

Захватчики действовали по простой схеме: сначала массированно сбрасывали бомбы на позиции Сил обороны, после чего штурмовали истощенных бойцов. С помощью этой тактики войска РФ захватили Авдеевку и продвинулись на 40 километров к Покровску.

Однако сейчас ситуация на фронте изменилась, поскольку КАБы не могут связываться с российской спутниковой системой ГЛОНАСС и оставаться на траектории из-за многочисленных эффективных украинских радиопомех.

Силы обороны глушат авиабомбы, в результате они отклоняются от курса и взрываются на полях. Таким образом, ВСУ смогли добиться того, чего не смогли добиться современные системы противовоздушной обороны, такие как ЗРК С-300, Patriot и SAMP/T.

Кроме того, из-за массового использования украинцами РЭБ россияне также вынуждены переходить на использование дорогих дронов с оптоволокном, поскольку применение других БПЛА часто становится неэффективным.

Напомним, в начале месяца защитники в Запорожье сбили КАБ. В Воздушных силах прокомментировали успех ВСУ.