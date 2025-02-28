В пятницу, 28 февраля, по новому стилю день ангела у Марины, Киры, Арсения, Николая, Василия и Нестора. Ребенку, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен.

«НБН» раскрывает значение и характер женских имен Марина и Кира:

Марина (с латинского «морская») – своенравная, свободолюбивая, рассудительная, целеустремленная, умная женщина, которая хорошо приспосабливается к новым условиям и умеет добиваться своих целей. В работе она усердная и трудолюбивая, серьезно подходит к своим обязанностям и делает все на совесть.

В отношениях Марина ищет мужчину, который подарит ей любовь, взаимопонимание, станет надежной опорой. Обладательница этого имени любит роскошь, поэтому ее мужу придется много работать, чтобы обеспечить семью всем необходимым.

Кира (с греческого «повелительница», «госпожа», «владычица») имеет сильный, жесткий, упрямый характер, любит внимание и всегда говорит, что думает. Несмотря на строгость, эта женщина добрая, чувственная натура. Благодаря целеустремленности и настойчивости добивается успехов в карьере, быстро получает руководящую должность.

Обладательница этого имени очень ценит свою свободу и не спешит с ней расставаться, поэтому ей тяжело обрести серьезные, стабильные отношения. Она будет себя чувствовать нужной и защищенной рядом с спокойным, рассудительным, нежным и заботливым мужчиной.

Согласно народным верованиям и традициям, в этот день запрещено: делать дорогие расходы и ценные покупки, строить планы на будущее, употреблять алкоголь, откладывать важные дела, лениться, уклоняться от обязанностей. Также сегодня не рекомендуется выбрасывать остатки еды и хлеба – отдайте их животным.

Напомним, мы рассказывали о значении имен Степан и Михаил.