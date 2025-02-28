Храпчинский в эфире телеканала «Киев24» рассказал, что оккупационная армия Путина стала реже наносить удары по Украине с использованием стратегической авиации, делая акцент на дроновые атаки.

По его словам, страна-агрессор старается удешевить войну, поэтому активно применяет беспилотники для обстрелов, пишет издание «НБН».

Эксперт объяснил, что россияне не способны строить самолеты стратегической авиации, а старые воздушные суда теряют свой потенциал, что может повлиять на количество атак оккупантов на Украину.

Храпчинский добавил, что Российская Федерация взяла курс на развитие БПЛА, поскольку использование дронов для нанесения ударов обходится стране-агрессору дешево и дает результат такой же, как от применения крылатых ракет.

Напомним, офицер командования Воздушных сил ВСУ рассказал, как меняется тактика российских атак на Украину.