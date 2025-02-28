В пятницу, 28 февраля, около 01:00 мариупольское сопротивление в Приморском районе города подорвало машину с сотрудником Федеральной службы безопасности РФ, пишет издание «НБН».

Андрющенко рассказал, что после «бавовны» в автомобиле оккупант находится в реанимации и выжить не должен. Бывший советник мэра Мариуполя пообещал позже раскрыть детали операции, когда позволит ситуация с безопасностью.

Отметим, сегодня военное движение «Атеш» сообщило, что в городе резко увеличилось количество опергрупп ФСБ РФ, которые усилили репрессии в отношении местного населения, пытаясь выследить партизан. Силовики страны-агрессора устраивают облавы, проверки документов и массово задерживают мариупольцев.

Как сообщалось, 20 февраля в Бердянске Запорожской области ликвидировали заместителя главы оккупационной военной администрации Евгения Богданова. Россиянина подорвали в его автомобиле.