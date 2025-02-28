Представитель Воздушных сил в интервью «Радио Свобода» рассказал, что во время дроновых атак на нашу страну россияне запускают большое количество «Шахедов» вместе с беспилотниками-имитаторами, пишет издание «НБН».

По его словам, одна половина целей – дроны-камикадзе, вторая – БПЛА-обманки. Последние применяются врагом, чтобы перегрузить нашу противовоздушную оборону, то есть по одному дешевому беспилотнику-имитатору должна отработать дорогая ракета.

Начальник управления коммуникаций командования ВС добавил, что захватчики запускают БПЛА с семи направлений. После дронового удара часто оккупанты начинают атаковать крылатой или баллистической ракетой.

Напомним, в ночь на 28 февраля войска страны-агрессора запустили по Украине 208 беспилотников. К утру ППО сбила 107 «Шахедов» и других дронов, 97 БПЛА-имитаторов было локационно потеряны.

Как сообщалось, эксперт объяснил, почему враг уменьшил количество ракетных ударов по Украине.