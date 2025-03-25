В компании «Укрэнерго» сообщили, что потребление электроэнергии держится на уровне, который соответствует сезонным показателям. Во вторник, 25 марта, по состоянию на 09:30 его уровень был таким же, как в это время в понедельник.
Учитывая стабильную ситуацию, нет необходимости в применении графиков отключений света в среду, 26 марта, информирует издание «НБН».
В компании отметили, что украинская энергосистема восстанавливается после многочисленных атак россиян, на объектах критической инфраструктуры продолжаются ремонтные работы.
Гражданам напомнили, что необходимость в экономном потреблении электроэнергии сохраняется, нужно по очереди использовать мощные бытовые приборы в вечернее время – с 17:00 до 21:00.
Поскольку ситуация с электроснабжением может меняться, необходимо отслеживать актуальную информацию от оператора системы распределения. Необходимые данные потребители в столице и Киевской области могут найти на официальных страницах ДТЭК в соцсетях либо на сайте компании:
ДТЭК Киевские региональные электросети.
Также сообщения о состоянии энергосистемы киевляне могут получать в приложении «Киев Цифровой».
Как сообщалось, Украинский клуб аграрного бизнеса рассказал, какие продукты резко подорожали в течение этого месяца.
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