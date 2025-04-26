Как информирует «НБН» со ссылкой на сведения, опубликованные в Telegram-профиле руководителя Кировоградской областной военной администрации (ОВА) Андрея Райковича, в ночь на субботу, 26 апреля, «вторая армия мира» ударила «Шахедами» по городу Кропивницкий и некоторым районам Кировоградщины.

Исходя из слов Райковича, Кропивницкий пережил очередной вражеский дроновый удар. По состоянию на раннее утро субботы, появилась информация — повреждены неуказанные складские помещения. На месте «прилета» работают специалисты спасатели. В соответствии с предварительной информацией — все живы.

Чиновник добавил — в селе Липняжка (Новоукраинский район Кировоградской области), вражеским дроном-камикадзе повреждена ретрансляционная башня мобильной связи, но пострадавшие, к счастью, отсутсвуют.

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