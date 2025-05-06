Генерал рассказал, что Покровское направление остается одним из самых сложным, однако ВСУ смогли стабилизировать ситуацию на этом участке фронта благодаря мужеству и умелым действиям бойцов.

Кроме того, как сообщил главком ВСУ, в этой операционной зоне на Донетчине защитникам местами удалось перехватить тактическую инициативу, информирует издание «НБН».

Военачальник в ходе рабочей поездки наградил воинов 425-го отдельного штурмового полка «Скала» почетными наградами Главнокомандующего. Бойцы подразделения этой весной восстановили контроль над захваченными россиянами территориями вблизи поселка Шевченко под Покровском.

Как сообщалось, начальник боевой подготовки 25-й ОВДБр Сергей Чучула заявил об активизации захватчиков на Покровском направлении. По словам майора, оккупанты несут большие потери в попытках продвинуться к городу.