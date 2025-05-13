Энергопотребление показывает тенденцию к снижению, как сообщают в НЭК «Укрэнерго». Во вторник, 13 мая, по состоянию на 9:30, его уровень был на 3,3% меньше, чем в это же время в понедельник. Отключения света на среду, 14 мая, не предусматриваются, информирует «НБН».

В связи с проведением аварийно-восстановительных работ на пострадавших от обстрелов энергетических объектах, ситуация в энергосистеме может меняться.

В случае применения аварийных или стабилизационных ограничений киевлян предупредят об этом:

На портале компании ДТЭК Киевские электросети;

В мобильном приложении «Киев Цифровой».

Жителей области проинформируют о введении графиков на ресурсе ДТЭК Киевские региональные электросети.

В «Укрэнерго» призвали потребителей во всех регионах перенести активное энергопотребление на дневные часы, когда СЭС работают максимально эффективно – в период с 10:00 до 16:00.

Как сообщалось, специалисты рассказали, какой интенсивности ожидается магнитная буря 14 мая.