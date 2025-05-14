В среду, 14 мая, по новому стилю день ангела у Никиты, Сидора, Максима, Тихона, Александра, Макара, Петра, Ивана и Марка. Сегодня их нужно поздравить с именинами.

«НБН» рассказывает о характере обладателя популярного в Украине имени Никита:

Никита (с древнегреческого означает «победитель», «непокоренный») – веселый, напористый, целеустремленный, настойчивый, упрямый человек, который с детства знает себе цену. Этот мужчина активный и веселый, любит быть в шумных компаниях, на вечеринках, обожает путешествовать.

Обладатель этого имени стремится быть лучшим во всем, умеет заводить полезные знакомства и продвигаться по карьерной лестнице. Часто выбирает творческие профессии.

Никита привлекает внимание противоположного пола, но чувствами девушек не играет – скажет прямо, если любовь исчезнет. Для вступления в брак ему подойдет нежная и спокойная женщина, которая сосредоточится на семье.

Согласно народным верованиям, 14 мая нельзя: ссориться, обижать друг друга, злословить, спорить, сеять семена в землю, тяжело работать на земле, отказывать в помощи или милостыне нуждающимся, членам семьи садиться по углам стола, спать с кем-то на одной подушке.

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