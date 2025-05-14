Специалисты КМИС опубликовали результаты нового социологического опроса, проведенного со 2 по 12 мая, согласно которым рейтинг доверия граждан Украины к главе государства Владимиру Зеленскому продолжает расти, информирует издание «НБН».

Исследование показало, что 74% респондентов доверяют президенту, 22% участников опроса заявляют о недоверии, 3% украинцев не смогли определиться с ответом на вопрос.

Баланс доверия-недоверия составляет +52%, в марте этот показатель был +41%. Тогда главе Украины доверяли 69% опрошенных, а 28% заявляли о недоверии к гаранту.

Отметим, что самый высокий уровень доверия к президенту за весь период полномасштабной войны был зафиксирован в мае 2022 года – 90%. Не доверяли украинскому лидеру всего 7% респондентов.

В этом году рейтинг Зеленского начал расти после того, как Дональд Трамп вернулся в Белый дом и Вашингтон изменил свою политику по Украине.

Напомним, социологи КМИС рассказали об ожиданиях украинцев от подписания соглашения о полезных ископаемых с Америкой.