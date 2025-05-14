Представитель 118-й ОМБр в эфире телеканала «Армія TV» рассказал, что подразделения его бригады на Запорожском направлении не потеряли ни одной позиции. В то же время оккупанты продолжают атаковать пехотой, и активизировали работу по тылу Сил обороны FPV-дронами.

По его словам, вражеские БПЛА немного усложняют защитникам логистические подъезды, пишет издание «НБН».

Пелых сообщил, что месяц-полтора назад армия Путина интенсивно била КАБами по позициям Сил обороны. Россияне сбрасывали авиационные бомбы не только на зону ответственности 118-й ОМБр, но и на прифронтовые населенные пункты и Запорожье.

Он отметил, что сейчас авиабомб действительно стало меньше, раз в несколько дней захватчики наносят ими удары по Орехову. Месяц назад враг запускал КАБы два раза в день – утром и вечером.

Как сообщалось, бойцы 53-й ОМБр рассказали о боевых действиях в Серебрянском лесу на Луганщине.