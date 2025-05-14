Как информирует «НБН» со ссылкой на пояснение, озвученное заместителем командира 429 отдельного полка беспилотных систем «Ахиллес» ВСУ Олесем Маляревичем в эфире «Громадського радіо», южнее и севернее Купянска, под Двуречным и Кругляковкой, подразделения ВСУ продолжают удерживать оборонительную линию, вопреки ежесуточным вражеским штурмам.

Исходя из слов Маляревича, на данный момент ключевой задачей Сил обороны на Купянском направлении является разрушение логистической цепочки армии Путина в районе Двуречной, чтобы оккупанты не смогли навести понтонные переправы, а также — не позволить захватчикам «расползаться» под Кругляковкой в сторону Колесниковки и Загрызова.

Военный добавил — когда оккупантам удается подтянуть тяжелую технику (понтоны), это замечают наши операторы БПЛА, и эффективно утилизируют средства противника: враги не могут перебросить поддержку или эвакуировать поврежденную бронетехнику.

Таким образом, на правом берегу Оскола действуют только малочисленные пехотные подразделения путинских войск,

Фото — deepstatemap.live

Ранее мы писали о том, что в ISW объясняли, с какой целью армия Путина накапливает резервные силы на передовой.