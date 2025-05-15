Как пишет «НБН» со ссылкой на материал «УНИАН», приятное известие может оказаться как сообщением, так и предложением, звонком или просто риторикой во время внезапной встречи, которая наполнит сердце радостью и даст повод для улыбки.

Середина недели Близнецов начнется с приятного «зигзага Судьбы»: звонок, письмо или случайная встреча могут принести хорошие новости — будь то продвижение, одобрение идеи или долгожданный отклик. Ваш труд начинает приносить плоды.

Ракам ощущение тепла придет через родных. Возможны хорошие известия в семье или неожиданная инициатива со стороны партнера, что позволит ощутить твердую поддержку своих близких и почувствовать себя по-настоящему нужным.

Весы получат весть, которая обратит внутренний дисбаланс. Это может быть шаг навстречу в отношениях, приятное завершение старой истории или возвращение кого-то важного. Все движется в нужном направлении.

Стрельцам остаток недели подарит вдохновение. Появится предложение или шанс, связанный с дорогой, обучением или новым проектом. Это время открытий — не упустите возможность.

Сердце Рыб откликнется на добрые слова или знак внимания. Этот знак почувствует, что забота, которую он отдавал, возвращается — светло и искренне.

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