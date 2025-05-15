В четверг, 15 мая, по новому стилю день ангела у Дмитрия, Макара, Игната, Пахома и Анастасии, не забудьте поздравить их с именинами. «НБН» рассказывает о значении популярного имени Дмитрий, а также раскрывает характер его обладателя:

Дмитрий (с древнегреческого означает «посвященный богине Деметре») обладает лидерскими качествами, настойчив в достижении своих целей, умеет удачно коммуницировать с людьми, что помогает ему в работе.

Этот мужчина всегда готов прийти на помощь близким и друзьям, на него можно положиться в сложной ситуации. Не любит конфликты, не будет обсуждать кого-то за спиной и распускать слухи.

Обладатель этого имени выбирает работу, которая дает ему возможности для личного и профессионального роста.

В отношениях с женщинами Дмитрий серьезный и немногословный, предпочитает показывать любовь поступками. Вступив в брак, станет главой семьи, заботливым мужем и отцом, будет решать все проблемы.

Наши предки верили, что в этот день во избежание проблем, бед и болезней необходимо придерживаться таких запретов: нельзя забывать о сельскохозяйственных делах, развлекаться, делиться своими мечтами, желаниями и планами на будущее, сажать овощи, оставлять грязную посуду на ночь, конфликтовать, выяснять отношения, злословить, отказывать в помощи, завидовать.

Также сегодня нужно осторожно относиться к деньгам: не давайте в долг и не берите взаймы – можете навлечь на себя бедность. Кроме того, не стоит брать сдачу при покупках – можете с ней «принести» в дом чужие проблемы.

Напомним, мы рассказывали о характере обладателя имени Никита.