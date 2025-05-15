Военный эксперт в комментарии телеканалу «Эспрессо» рассказал, что сейчас захватчики пытаются сконцентрировать силы на Покровском направлении. По его словам, в такое положение врага поставили Силы обороны, поскольку характер рельефа местности региона не позволяет россиянам долго удерживать территории, а также ограничивает их, пишет издание «НБН».

В то же время, как отметил аналитик, ВС РФ не могут остановиться, ведь тогда им придется занять невыгодные позиции и их отбросят в район Курахово. Путинские войска оказались в «ловушке»: им приходится держать резервы на этом участке фронта и они не могут перебросить их на другие направления.

Рябых считает, что россияне не смогут собрать большое количество сил, чтобы что-то кардинально поменять в ходе своего летнего наступления.

Как сообщалось, в 188-й ОМБр рассказали об атаках оккупантов на Запорожском направлении.