Главный разведчик страны рассказал, что украинские морские дроны Magura предыдущий поколений успешно поразили 16 кораблей Черноморского флота страны-агрессора. Помимо этого, в декабре прошлого года эти беспилотные надводные аппараты «отминусовали» 2 вражеских вертолета Ми-8 и повредили еще один.

Об этом информирует издание «НБН» со ссылкой на «24 канал».

Генерал отметил, что 2 мая воины ГУР МОУ с помощью новейших морских дронов Magura V7 впервые в истории сбили 2 истребителя Су-30 «второй армии мира» в акватории порта Новороссийска.

Военачальник констатировал, что Силы обороны Украины начинают вытеснять российских захватчиков из воздушного пространства над Черным морем.

Как сообщалось, Буданов высказался об отказе Владимира Путина от переговоров с Зеленским в Стамбуле. Начальник ГУР МОУ рассказал о последствиях такого решения диктатора для России.