В пятницу, 16 мая, по новому стилю день ангела у Александра, Федора, Николая, Аркадия, Петра, Ефрема и Георгия. Мальчику, который появился на свет сегодня, можно выбрать одно из этих имен.

«НБН» рассказывает о характере обладателя одного из самых популярных в мире имен Александр:

Александр (с древнегреческого означает «защитник людей») имеет активный и напористый характер, он уверен в себе и способен достичь любой цели. Этот мужчина является настоящим лидером, всегда готов повести за собой людей. Саша быстро забывает обиды, не склонен к мести, в дружбе никогда не обманет и не предаст.

Наибольшего успеха обладатель этого имени может достичь в предпринимательстве. Выбирая профессию, ему важно иметь возможность самореализации в работе. Начинает зарабатывать деньги еще в юношестве.

Семья в жизни Саши занимает важное место, он будет любящим мужем и заботливым отцом.

Согласно народным верованиям украинцев, 16 мая – неблагоприятный день. Сегодня не рекомендуется играть свадьбу, а также покупать дорогие вещи, устраиваться на работу, заключать важные сделки, переезжать и начинать другие ответственные дела – они могут провалиться.

Кроме того, в этот день запрещено: мстить, завидовать, конфликтовать, ссориться, отказывать в помощи, брать в руки острые предметы, работать в поле после обеда, лениться, охотиться, рыбачить, злоупотреблять алкоголем.

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