Назаренко в эфире телеканала «Эспрессо» рассказал, что живая сила для россиян – просто ресурс, поскольку оккупанты ежедневно теряют больше 100 бойцов только в зоне ответственности 72-й ОМБр.

По его словам, посадки длинной больше километра усеяны трупами захватчиков, где лежат по 130-140 тел. А таких посадок, по меньшей мере, уже с десяток, информирует издание «НБН».

Подполковник рассказал, что в зоне ответственности его бригады россияне до 9 мая пытались выйти к админгранице Днепропетровщины, поэтому защитники отражали очень массированные штурмы. ВС РФ в атаках применяли сотни бойцов, сосредотачивая их лишь на нескольких посадках.

Командир батальона БПЛА добавил, что сейчас оккупанты пытаются расширить зону боевых действий и достичь успеха на других направлениях, чтобы выровнять линию фронта.

Напомним, аналитик Defense Express оценил шансы армии Путина на продвижение в ходе летнего наступления.