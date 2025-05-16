Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Института изучения войны (ISW), на днях подразделениям ВСУ войска удалось продвинуться севернее Торецка, отбросив оккупантов.

Исходя из жалоб неуказанного российского «военкора», помимо северных пригородных районов, украинские войска результативно контратаковали армию Путина и непосредственно в самом Торецке.

При этом, «вторая армия мира» якобы недавно продвинулась севернее и северо-западнее Дружбы, юго-западнее Зари, восточнее Александрополя, в периметрах южной части Новой Полтавки, на западной окраине Яблуновки, севернее и северо-западнее Новооленовки (вдоль автомагистрали Т-05-04 Покровск-Константиновка), а также по направлению к Русиному Яру.

В соответствии с данными Генштаба ВСУ, на протяжении минувших суток на Торецком направлении зафиксировано 5 штурмов позиций украинских подразделений под Торецком, Дилиевкой, Клещеевкой и Белой Горой.

Фото — understandingwar.org

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