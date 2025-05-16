Дикий в эфире на Radio NV заявил, что самый большой успех россиян с начала года – захват населенного пункта Великая Новоселка Донецкой области. На оккупацию поселка ВС РФ положили около 200 000 бойцов, информирует издание «НБН».

По его словам, армия Путина выдохлась и не может продвигаться дальше. Военный эксперт объяснил, что сейчас захватчики не наступают, а имитируют наступление. Эти попытки дорого обходятся врагу и не приносят успехов.

Ветеран АТО объяснил, что президент США Дональд Трамп сейчас играет на стороне Владимира Путина. Диктатор это понимает и старается имитацией весенне-летнего наступления создать иллюзию того, что РФ все контролирует.

Дикий добавил, что в какой-то момент глава Кремля сделает вид, что он готов к прекращению огня по нынешней линии фронта и отдаст то, что даже не захватил, из огромного уважения к американскому лидеру.

Напомним, аналитик Defense Express оценил шансы войск РФ на продвижение в ходе летнего наступления.