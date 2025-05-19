Сленговый неологизм «краш»/«крашиха» происходит от английского слова «crush» («растоптать», «раздавить»), которое обозначает человека или персонажа, вызывающего симпатию, чувство тайной влюбленности, страсть, сильный восторг или физическое влечение, информирует издание «НБН».

То есть, краш – это тот, кто кому-то очень нравится, объект безмерного обожания или желания, обозначение романтического или сексуального влечения:

«Она всегда ставит лайки на публикации своего краша в Instagram»;

«Я поймал краш на Олю после того, как переписывался с ней»;

«Ариана Гранде – моя крашиха»;

«Андрей имел краш к своей соседке, которая играла на гитаре»;

«Крашусь на внешность итальянской фотомодели».

В украинском языке этот неологизм можно заменить такими синонимами в зависимости от контекста: пасія, укоханець/укоханка, зваба, звабливець, коханий/кохана, вподоба, бажанець/бажанка, красень/красуня, обранець/обраниця, симпатія, привабливий, гарний, симпатичний.

Ранее мы объясняли значение сленгового термина «хайп» и перечисляли аналоги этого слова.