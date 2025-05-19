В понедельник, 19 мая, по новому стилю день ангела у Соломии, Иванны, Марфы, Тамары, Марии, Ивана и Иосифа. Ребенку, рожденному сегодня, можно выбрать одно из этих имен.

«НБН» рассказывает о значении и характере обладательницы имени Соломия:

Соломия (с древнееврейского означает «мирная», «спокойная») – активный, рассудительный, обязательный, предусмотрительный человек, который тщательно продумывает свои решения, поступки и планы. Эта женщина наделена сильной волей, она не поддается чужому влиянию, знает себе цену и готова отстаивать свои границы.

Обладательница этого имени серьезно подходит к выбору профессии, нередко останавливает свой выбор на «мужской» специальности, которая связана с риском. Иногда работа или общественная деятельность Соломии может затмить ее личную жизнь.

Эта женщина тщательно выбирает друзей, никогда не просит измену и непорядочность. В отношениях с мужчинами часто видит их под завесой иллюзий, что приводит к разочарованию. В браке Соломия может стать зависимой от мужа, однако при его малейшей слабости попытается вернуть себе роль лидера.

Согласно народным верованиям, 19 мая, нельзя: ссориться, конфликтовать, завидовать, лениться, плакать, печалиться, рассказывать свои сны, стричь волосы и ногти, носить грязную одежду, идти на рыбалку, работать на земле, купаться в открытых водоемах.

Также сегодня запрещено одалживать или брать в долг хлеб или соль – можете навлечь на себя финансовые трудности или проблемы.

В то же время этот день благоприятный для садоводства.

Напомним, мы раскрывали тайну имени Александр.