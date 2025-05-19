После пяти дней сильной солнечной активности, в понедельник, 19 мая, ожидаются магнитные бури зеленого уровня (K-index 1,6), информирует издание «НБН» со ссылкой на ресурс meteoagent.

Отметим, что прогноз геомагнитной активности может меняться, специалисты обновляют информацию по реакции магнитного поля Земли на вспышки на Солнце каждые три часа. Поэтому стоит регулярно отслеживать соответствующие данные.

Слабые магнитные бури K-index от 1 до 4 часто остаются незамеченными для жителей планеты, солнечная активность выше K-index 5 способна оказывать негативное влияние на организм человека и работу спутников, источников связи и радиочастот GPRS.

В период магнитных бурь красного уровня метеозависимые люди испытывают усталость, головную боль, перепады настроения, сонливость/бессонницу, скачки АД, тахикардию, тошноту, тревогу, раздражительность, снижение концентрации.

В этот период важно соблюдать режим дня и питания, снизить количество кофе и алкоголя, употреблять больше воды, пить травяные чаи, совершать прогулки на свежем воздухе, избегать эмоциональных потрясений. Людям с хроническими заболеваниями нужно держать под рукой все необходимые медикаменты и больше отдыхать.

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