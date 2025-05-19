Ставленник Кремля на оккупированных территориях Донецкой области считает, что россияне могут не отстраивать разрушенные оккупантами районы в регионе, информирует издание «НБН» со ссылкой на пропагандистское издание «ТАСС».

На форуме «Россия – Исламский мир» в Казани главарь непризнанной «ДНР» сообщил, что «власти республики» думают о «консервации» целых кварталов в населенных пунктах Донецкой области, чтобы «сохранить память о трагических последствиях атак ВСУ».

Пушилин считает, что это будет привлекать внимание туристов. При этом коллаборант не уточнил, где будут жить люди, которые потеряли жилье в результате боевых действий, развязанных Российской Федерацией.

Как сообщалось, в Бердянске Запорожской области оккупационное «руководство» города поручило водителям маршруток и кондукторов подслушивать разговоры пассажиров. Местная «администрация» ищет жителей с антироссийскими настроениями.