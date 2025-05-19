Британское издание The Telegraph пишет, что ВС РФ на фронте в Украине начали применять тактику быстрых атак – оккупанты пересекают открытое поле боя под постоянным наблюдением с воздуха на мотоциклах.

Большинство таких штурмов заканчиваются провалом, однако позволяют захватчикам сохранять ценные бронемашины, жертвуя большим количеством живой силы, информирует «НБН».

По данным СМИ, россияне такую тактику намерены внедрять перед новыми наступлениями по всей линии фронта. Помимо мотоциклов оккупанты используют багги, электросамокаты, квадроциклы и гражданские авто.

Журналисты объяснили, что мотоциклы – первая фаза многоступенчатой атаки. Пехоту на таком транспорте отправляют без прикрытия, чтобы прощупать оборону перед тем, так на штурм поедет тяжелая техника. У оккупантов есть от 5 до 10 минут, чтобы прорваться к позициям Сил обороны.

Отдельные быстрые атаки сами по себе неэффективны, однако, как часть тактики по изматыванию защитников, свою задачу выполняют. Оккупантам на мотоциклах нужно напасть не на пехоту, а прорваться вглубь позиций ВСУ, чтобы ударить по подразделениям БПЛА и минометным расчетам.

Ранее о массированных штурмах ВС РФ рассказали в 72-й отдельной механизированной бригаде ВСУ.