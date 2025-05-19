Telegram-канал ASTRA, ссылаясь на источники, пишет, что 16 мая беспилотники ударили по объекту 126-й отдельной гвардейской Горловской бригады береговой обороны Черноморского флота РФ в крымском селе Перевальное, информирует издание «НБН».

Сообщается, что БПЛА поразили склад оккупантов с боеприпасами, в результате чего произошла детонация снарядов. Помимо этого объекта были уничтожены 4 строения на общей площади 5000 квадратных метров. Также известно о пострадавших среди захватчиков.

По данным военного движения украинцев и крымских татар «Атеш», в Перевальном в результате дронового удара есть и «двухсотые» оккупанты.

Местные «власти» эвакуировали более 2000 жителей. Однако официально о вывозе людей они не сообщали и не подтверждали удар по складу с боеприпасами оккупационных войск.

Отметим, что базу 126-й бригады береговой обороны РФ в Перевальном ранее атаковали в марте и августе 2023 года.

Как сообщалось, начальник ГУР МОУ Кирилл Буданов заявил, что Силы обороны начинают вытеснять россиян из воздушного пространства над Черным морем.