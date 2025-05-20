Во вторник, 20 мая, день ангела у Сюзанны, Алексея, Никиты, Александра, Тимофея и Ивана, не забудьте поздравить их с именинами.

«НБН» рассказывает о значении и характере популярного в Украине имени Алексей:

Алексей (с древнегреческого означает «защитник», «оберегающий») легко достигает успеха в любом деле, цель его жизни – самосовершенствоваться. Обладатель этого имени обычно является яркой личностью, он хороший друг и надежный товарищ. Мать считает богиней, сильно привязан к ней, старается всячески радовать ее.

В работе Леша старательный, целеустремленный, усердный, демонстрирует незаменимость, всегда стремится к совершенству. Может развить карьеру до небывалых высот, однако если профессия будет ему интересна.

Этот мужчина в отношениях проявит инициативу, если девушка очень понравится ему. Вступив в брак, будет верным мужем, станет понимающим и дипломатичным отцом.

20 мая, согласно народным верованиям украинцев, нельзя: говорить оскорбительные слова, конфликтовать, завидовать, сплетничать, лениться или отказываться от полезного труда, давать деньги в долг, рассказывать свои сны, проявлять равнодушие или плохо относиться к больным, злоупотреблять алкоголем.

Также сегодня не стоит отказывать в помощи тем, кто просит о ней – иначе можете получить отказ, когда помощь понадобится уже вам. Ранее мы рассказывали о значении имени Соломия.