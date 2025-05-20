Спикер ОТГВ «Луганск» в эфире «Суспільного» сообщил, что российские оккупационные войска пытаются охватить Торецк с флангов, информирует издание «НБН».

По его словам, захватчики стараются продвигаться к северу от города в направлении поселков Дачное и Дылеевка. Также россияне сосредоточили внимание на селе Романовка, которое расположено к югу от Торецка. Во время фланговых атак ВС РФ активно применяют артиллерию.

Подполковник отметил, что враг пытается обходить ту часть Торецкого направления, где у него ничего не получается. Армия страны-агрессора пытается развить успех там, где у нее есть движение.

По данным аналитиков ISW, оккупанты продвинулись к северо-западу от Торецка, а ВСУ продвинулись вдоль железной дороги к юго-востоку от поселка Дылеевка.

Министерство обороны Российской Федерации заявляло о захвате Торецка еще в феврале этого года, однако данные объективного контроля, заявления украинских военных и аналитиков свидетельствуют о том, что бои за населенный пункт продолжаются.

Ранее западные СМИ сообщали, что войска РФ на фронте в Украине меняют тактику атак.