Городской глава Харькова в эфире программы «День.LIVE» рассказал, что всем давно известно о коварных планах россиян, которые не меняются с первого дня полномасштабного вторжения в Украину. По его словам, враг стремится оккупировать как можно больше территорий нашей страны, но не достигают цели благодаря ВСУ, пишет издание «НБН».

Мэр обратил внимание на то, что россияне говорят о наступлении на Харьковскую область каждый год, однако никак не могут осуществить задуманное. Чиновник надеется, что в 2025-м замысел оккупантов также провалится.

Городской глава рассказал, что в областном центре ситуация спокойная, все открыто, работают супермаркеты, рынки, автозаправочные станции и производственные предприятия. Он отметил, что заявления РФ о наступлении на Харьковщину – запугивание и попытка вызвать панику.

Ранее харьковский мэр назвал апрель в городе рекордным месяцем по масштабам разрушений в результате российских обстрелов.