В среду, 21 мая, по новому церковному календарю день ангела у Елены, Алены, Илоны, Андрея, Федора, Ярослава, Кирилла, Михаила, Константина, Елисея и Теодора.

«НБН» рассказывает о характере обладательницы имени Елена, которое распространено в Украине и в мире:

Елена (с древнегреческого означает «солнечный свет») – доброжелательный, остроумный, находчивый, милосердный человек. Эта женщина принимает все слишком близко к сердцу, ее настроение часто меняется.

Обладательница этого имени яркая и инициативная, поэтому нередко выбирает творческие профессии, чтобы реализовать свои таланты и воплотить идеи. В работе Лене важен не материальный достаток, а получение удовольствия от процесса.

Эта женщина выйдет замуж за мужчину, который будет ее добиваться настойчивее всех кавалеров. Елене важно, чтобы муж взял на себя обеспечение семьи, она будет заниматься бытом и воспитанием детей.

Согласно народным верованиям украинцев, сегодня, чтобы не навлечь на себя беду, запрещено: начинать важные дела, заниматься тяжелым физическим трудом, убирать пыль в доме, желать зла кому-то, провоцировать ссоры, жадничать, отказывать в помощи, поднимать с земли чужие украшения, обижать воронов.

Также этот день считается неблагоприятным для любовных дел и свадьбы.

Напомним, мы раскрывали значение имени Алексей.