В среду, 21 мая, ожидается магнитная буря средней интенсивности (K-index 4), в четверг, 22 мая, солнечная активность снизится до низкого уровня (K-index 2,67), информирует «НБН» со ссылкой на данные ресурса meteoagent.

Прогноз космической погоды специалисты обновляют каждые три часа, поэтому данные о геомагнитных возмущениях могут менять в течение дня. Отметим, что метеозависимые люди могут ощущать влияние солнечной активности желтого уровня на организм.

Сегодня могут возникнуть такие симптомы: тахикардия, тошнота, слабость, мигрень, усталость, повышение или понижение артериального давления, перепады настроения, бессонница или сонливость.

Медики рекомендуют соблюдать режим дня, сна и питания, употреблять больше воды, больше отдыхать, гулять на свежем воздухе, отказаться от кофе, алкоголя и энергетических напитков. Важно, чтобы под рукой были необходимые лекарства.

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