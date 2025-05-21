Как информирует «НБН» со ссылкой на материал Forbes, от руководителя команды внедрения этого приложения Алексея Вовка прозвучало заявление — первой платной услугой окажется шеринг документации для банков, и эти нововведения вступят в силу уже через неделю, — с 1 июня.

В частности, с приходом первого летнего месяца, за отправку финучреждениям цифровых копий документов, например, паспорта или идентификационного номера налогоплательщика (ИНН) посредством «Дії», будет взиматься отдельная плата.

Следует отметить, что механизм шеринга запущен в 2020 году, и позволяет передавать э-копии документов для идентификации клиента: такие данные получали банки, кредитные учреждения, страховые компании, мобильные операторы и подобные структуры.

Впрочем, с июня, подключение к вышеописанному сервису обойдется учреждениям в 21 617 гривен (единовременная плата), а также в 9,8 гривны за каждую последующую успешную операцию. Также, если пользователь раскрывает лишь один документ — это будет на бесплатной основе, но за передачу нескольких «справок» одновременно, в рамках «мультишеринга», придется отчислить средства дополнительно.

Исходя из слов Вовка, ежемесячно в «Діє» осуществляется более 1,3 млн шерингов, и вскоре будут монетизированны сервисы «Дія.Підпис» и «Diia.Oauth».

Ранее мы писали о том, какие налоги необходимо заплатить украинцам за продажу жилья в 2025 году.