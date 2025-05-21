Начальник штаба 13-й БрОН НГУ «Хартия» Андрей Помагайбус в эфире «Суспільного» сообщил, что на Харьковщине вблизи границы Украины войска РФ накапливают живую силу, информирует издание «НБН».

По его словам, такие действия врага могут свидетельствовать о его подготовке к активным штурмам на этом направлении. Захватчики пытаются подтягивать свои силы ближе к линии фронта и штурмовать позиции Сил обороны. На данный момент у россиян нет успехов.

Военнослужащий отметил, что путинская армия применяет комбинированный принцип нанесения атак: БПЛА, артиллерийские средства и тяжелую технику. В это же время враг заводит пехоту, где-то для отвлечения внимания, а где-то для продвижения.

Представитель 13-й бригады Нацгвардии добавил, что россияне начали активнее использовать дроны на оптоволокне, которые трудно обнаружить и подавить средставами РЭБ. Дальность полета таких беспилотников достигает 15-30 километров.

Как сообщалось, в ГПСУ заявили, что захватчики изменили тактику штурмов в приграничных районах Сумщины.