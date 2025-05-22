В четверг, 22 мая, по новому церковному календарю день ангела у Софии, Владимира, Павла, Даниила, Михаила, Ивана и Макара. «НБН» рассказывает о значении популярного во многих странах мира имени София:

София (с древнегреческого означает «мудрость») – рассудительный, целеустремленный, амбициозный, настойчивый, дисциплинированный, наблюдательный и энергичный человек. Она всегда знает, чего хочет от жизни.

Соня будет прекрасной начальницей, она умеет грамотно выстроить рабочий процесс, быстро и качественно справляется со своими обязанностями. Осознанно относится к выбору профессии.

Обаяние, острый ум, таинственность Софии привлекает многих представителей противоположного пола. Часто из-за страха перед будущим или от одиночества может вступить в брак, который сложится неудачно.

В семейной жизни эта женщина пытается диктовать мужу свои условия и контролировать его. Гордостью и утешением для Сони станут ее дети.

Согласно народным верованиям украинцев, 22 мая запрещено: отказывать в помощи, завидовать, сплетничать, ссориться, оскорблять других, свистеть, обманывать, жадничать, давать в долг деньги или вещи, ловить рыбу, заходить далеко в лес.

Также сегодня нельзя работать на земле – вместо урожая взойдут полынь и ромашки, и начинать новое дело – вас постигнет провал. Кроме того, этот день считается неудачным для проведения хирургических операций.

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