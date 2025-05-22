Офицер ГУР МОУ в интервью изданию «РБК-Украина» рассказал, что в начале полномасштабной войны оккупанты действовали уверенно и хаотично, не рассчитывая на то, что они столкнутся с серьезным сопротивлением. Уже тогда «вторая армия мира» начала нести катастрофические потери.

По его словам, в 2022 году ВС РФ не создали сплошную линию фронта, их наступление было глубоким и направленным, но не системным. Самоуверенность врага обернулась масштабным провалом, информирует «НБН».

«Философ» рассказал, что в рядах «второй армии мира» началась паника после деоккупации Харьковщины и удара по ее логистике на Херсонщине. Впоследствии захватчики столкнулись с нехваткой техники и изменили тактику, начав уничтожать целые населенные пункты. На этом этапе войны враг активно проводил «мясные» штурмы.

Герой Украины отметил, что сейчас россияне стали значительно опытнее. Теперь десант ВС РФ работает по классической схеме: заходит на технике, закрепляется на позициях, после чего подходит подкрепление и продолжает атаку. Защитники накрывают вражеские колонны огнем, однако некоторым подразделениям удается «доползти».

Также оккупанты активно применяют тактику малых штурмовых групп, чтобы не тратить технику. Кто-то из пехоты идет в атаку пешком, кто-то едет на квадроциклах.

Напомним, в 13-й бригаде НГУ прокомментировали накапливание российских войск вблизи границы на Харьковщине.