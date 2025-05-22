Спикер ГПСУ в эфире телеканала «Мы – Украина» сообщил, что на границе с Республикой Беларусь не фиксируется создание ударной группировки, ситуация не имеет какой-то тенденции к обострению.

Однако, как уточнил представитель Госпогранслужбы Украины, угроза на этом направлении все равно сохраняется, пока Минск продолжает поддерживать Москву, информирует издание «НБН».

По его словам, Силы обороны будут наблюдать за анонсированными общими учениями, которые должны пройти в РФ и РБ. Задача подразделений разведки, которые следят за ситуацией в Беларуси, вовремя среагировать, чтобы Украина имела возможность противодействовать любой угрозе.

Демченко предупредил, что в период активной фазы проведения учений, возможно с привлечением отдельных подразделений вооруженных сил государства-террориста, риск угрозы для нашей страны будет расти.

Как сообщалось, в 15-м мобильном пограничном отряде «Стальная граница» прокомментировали ситуацию на Сумщине.