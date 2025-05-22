Как информирует «НБН» со ссылкой на данные мартовского «Мониторинга основных событий в экономике Украины», обнародованного на странице Минэкономики, по состоянию на середину апреля, в различные страны мира переехало 6,918 млн украинцев, из которых 6,358 млн особ проживают в государствах ЕС.

В соответствии с указанной малоприятной статистикой, если провести сравнение с декабрем 2024 года, численность украинцев-беженцев в Европе возросла на 104 000 человек, и больше всего наших сограждан в:

Германии — 1,443 млн человек;

Польше — около 1 млн человек;

Чехии — 401 400 человек;

Великобритании — 254 000 человек;

Испании — 235 700 человек;

Италии — 171 000 человек;

Франции — 70 100 человек.

Следует отметить, что выехать на территорию страны-агрессора, по данным по состоянию на июнь 2022 года, предпочли 1,2 млн украинцев, а в Беларусь — 44 000 человек.

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