В пятницу, 23 мая, по новому стилю день ангела у Ефросиньи, Марии, Дарьи, Афанасия, Михаила, Даниила и Леонтия.

«НБН» рассказывает о характере обладательницы редкого имени Ефросинья:

Ефросинья (с древнегреческого означает «радость» или «веселье») – независимая, самодостаточная, настойчивая, рассудительная, требовательная, целеустремленная, креативная женщина.

Главный смысл жизни Фроси – финансовая независимость, поэтому она отчаянно пытается добиться своих целей, жертвуя здоровьем, семьей и близкими. Невероятных вершин обладательница этого имени может достичь в научно-исследовательской деятельности, также может получить признание, выбрав творческую стезю.

Представителей противоположного пола Ефросинья привлекает своей яркой внешностью и необычным характером. Поскольку карьера и самореализация у этой женщины на первом месте, она вряд ли выйдет замуж до 30 лет. Создав семью, Фрося продолжит развиваться и заниматься собой.

23 мая, согласно народным верованиям украинцев, нельзя: делиться своими планами с другими, выяснять отношения, конфликтовать, завидовать, жадничать, переезжать, давать в долг деньги или вещи, работать на огороде или саду, делать необдуманные покупки.

Также в этот день не рекомендуется мыть голову – иначе на работе могут возникнуть проблемы.

Напомним, мы раскрывали характер обладательницы имени София.