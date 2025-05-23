Издание «РБК-Украина», ссылаясь на анонимные источники в Силах обороны Украины, заявило, что в ходе летне-осеннего наступления армия Путина сосредоточится на двух направлениях и попытается расширить «буферные зоны», информирует «НБН».

Представители ВСУ рассказали журналистам, что РФ не отказывается от плана полного захвата Донетчины и Луганщины в пределах административных границ областей. Также оккупанты хотят создать «буферную зону» на северо-востоке Украины глубиной 15-20 километров, в частности на Сумщине и Харьковщине.

Собеседники СМИ отметили, что, если захватчики достигнут частичного успеха на этих направлениях, они могут начать расширять свое наступление, чтобы продвинуться вглубь Херсонщины и Запорожья.

В то же время источники издания называют планы командования ВС РФ нереалистичными и не верят, что этим летом или даже до конца года оккупанты достигнут стратегически важных результатов.

Напомним, спикер Госпогранслужбы Украины оценил риск наступления из Беларуси.